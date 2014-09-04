Делегация Минобороны Украины приняла участие в конференции «Украина - тест для Европы»

Украинская сторона приняла участие также в Международном салоне оборонной промышленности г. Кельце «MSPO», сообщает Минобороны Украины.

Во время посещения выставки украинская делегация ознакомилась с разработками и технологиями в области производства вооружения и военной техники, провела переговоры с представителями иностранных компаний-участниц по вопросам взаимовыгодного военно-технического сотрудничества.

Заместитель Министра обороны Украины принял участие в конференции «Украина - тест для Европы» и выступил относительно обстановки в районе юго-востока Украины, было освещено реальную ситуацию, сложившуюся в Украине. Генерал-лейтенант Александр Лищинский выразил благодарность участникам за активную поддержку территориальной целостности и нерушимости границ Украины, а также подчеркнул, что урегулирование региональной ситуации, что сложилась в настоящее время, требует консолидации усилий.

Также заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Лищинский встретился с Государственным секретарем Министерства национальной обороны Республики Польша Чеславом Мрочиком. В ходе встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы как двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, так и в контексте роли Польши на форуме ЕС и НАТО нашем государстве поддержки в период украинско-российского противостояния. Украинская делегация выразила признательность польской стороне за поддержку и готовность оказывать всестороннюю помощь Вооруженным Силам Украины в современных условиях.