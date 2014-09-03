В военном госпитале Львова ежедневно проводят почти тридцать успешных операций

Личный состав Военно-медицинского клинического центра Западного региона, работает в усиленном режиме и прилагает максимальные усилия, чтобы лечебно-восстановительный процесс раненых и травмированных военнослужащих, прибывших из зоны проведения АТО, соответствовал самым высоким стандартам медицинского дела. Об этом заявил начальник военно-медицинского учреждения полковник медицинской службы Иван Гайда.

Он подчеркнул, что контроль качества оказания медицинского обеспечения осуществляется постоянно: "В настоящее время в госпитале находятся более 180 раненых солдат и офицеров. Ежедневно специалисты хирургической и реанимационной клиник проводят почти 30 оперативных вмешательств различного уровня сложности. Военнослужащие поступают с комбинированными травмами и ранениями. С ними ежедневно индивидуально проводят лечебный процесс различные по направлению медицинские специалисты".

Также начальник Военно-медицинского клинического центра отметил, что львовский госпиталь имеет возможность расширить штатную численность коек, если будет такая необходимость. Готовы к приему пациентов из зоны АТО и подчиненные ВМКЦ Западного региона военно-лечебные учреждения в городах Ровно, Черновцы, Мукачево. Сейчас с превышением мощностей работает Луцкий военный госпиталь, рассчитанный на 100 койко-мест. В нем проходят лечение 150 пациентов.

"Операции, которые выполняются в Львове, самого высокого уровня сложности", - сообщил Главный хирург ВМКЦ Западного региона полковник медслужбы Иван Богдан.

"В целом динамика выздоровления пациентов является положительной, послеоперационное состояние военнослужащих удовлетворительное, кое-кто приближается к выписке с хорошими показателями. В процессе лечения и консультациях задействованы также и ведущие специалисты и ученые медицинского университета", - рассказал он.