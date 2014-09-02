На лечение в Германию отбыли 20 военнослужащих, раненых в зоне АТО

На лечение в Германию отправили 20 военнослужащих, которые получили ранения во время выполнения боевых задач в ходе антитеррористической операции.

Об этом сегодня, 2 сентября, во время брифинга в Главном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Офицер сообщил, что украинские военные врачи, совместно с немецкими специалистами отобрали на лечение двадцать военнослужащих - пациентов Киевского, Харьковского и Днепропетровского военных госпиталей.

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В результате были выбраны 11 «лежачих» и 9 более легких больных.

"Сегодня они полетят в Германию, где будут лечиться в военных госпиталях. Бойцы, которые получили наиболее тяжелые ранения получат медицинскую помощь в главном военном госпитале в Кобленце, а более «легкие» - в других немецких военных госпиталях. Финансирование полностью взяла на себя немецкая сторона", - сообщил полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

В этот же день, каретами скорой помощи раненые военнослужащие были доставлены в международный аэропорт «Борисполь», откуда самолетом отбыли на лечение в Германию.