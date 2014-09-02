В передислоцированном из Крыма Военно-морском лицее возобновлено обучение

К обучению приступили 60 учащихся 10 класса (1 курс) и 20 учащихся 11 класса (2 курс). 1 сентября с Днем знаний лицеистов поздравили представители командования военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС), власти города, ветеранской общественности, священнослужители, учителя, родители и друзья, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Командующий ВМС ВС вице-адмирал Сергей Гайдук, обращаясь к лицеистам, подчеркнул важность сохранения традиций учебного заведения. Он поблагодарил юношей за сделанный жизненный выбор, пожелал им мужества, выдержки, успехов в учебе.

Руководитель вида вооруженных сил выразил слова благодарности городскому председателю Одессы Геннадию Труханову за активное содействие в деле восстановления функционирования военно-морского лицея и назвал символичным то, что восстановление учебно-воспитательного процесса в лицее совпадает с Днем города - 2 сентября Одесса отмечает 220-ю годовщину.

Командующий флота также поблагодарил строителей, которые приложи все усилия для того, чтобы лицеисты 1 сентября начали полноценно учиться. Отдельные слова благодарности он выразил родителям лицеистов, которые поддержали своих сыновей в их выборе.

В рамках торжеств состоялось исполнение государственного гимна Украины, освящение, торжественное прохождение, коллективное фотографирование, перерезание ленты. Открытый урок с лицеистами-первокурсниками провели командующий ВМС ВС вице-адмирал Сергей Гайдук, городской председатель Одессы Геннадий Труханов и председатель Ассоциации моряков-подводников им. О. Маринеско капитан I ранга в отставке Евгений Лившиц.