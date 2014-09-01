Турция поможет военным госпиталям Украины медоборудованием
13:29, 01 сентября 2014Армия
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Агентство по сотрудничеству и координации совета министров Турции выразило готовность оказать техническую помощь военным госпиталям в Украине
Турция поможет оборудованием военным госпиталям / фото mil.gov.ua
Речь идет о предоставлении современного медицинского оборудования, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская после встречи с координатором программы агентства Хаджи Байрамом Болатом.
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"Кроме этого, с турецким агентством достигнута договоренность о сотрудничестве в восстановлении социальной инфраструктуры в освобожденных от террористов Славянске и Краматорске. Речь идет, в первую очередь, о восстановлении детских садов, школ, учреждений здравоохранения", – отметила Валерия Лутковская.
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