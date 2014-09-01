Министр обороны Украины обратился по случаю Дня знаний

Примите искренние поздравления с Днем знаний, начинается новый учебный год, который, я убежден, принесет Вам новые успехи на поприще образования и науки.

Нынешний праздник знаний проходит в особых обстоятельствах для наших Вооруженных Сил, украинского народа и государства в целом. Экзамен у наших выпускников-военнослужащих принимает самый строгий экзаменатор - антитеррористическая операция, а стоимостью недостатка знаний, умений и навыков военного специалиста есть самое ценное - человеческая жизнь.

Военное образование и наука в этой новой реальности приобретает первостепенное значение, на каждого военного специалиста и представителя преподавательского состава украинский народ возлагает большие надежды, ведь в настоящее время в военных учебных заведениях всех уровней закладывается будущее наших Вооруженных Сил, которые будут стоять на страже независимости Украины и мирной жизни ее граждан.

Уважаемые преподаватели!

Вы - организаторы учебно-воспитательного процесса, Ваш труд является основой для развития творческого мышления, активной работы Ваших воспитанников, поэтому активно поощряйте их на получение образования, ведь Вооруженным Силам Украины нужны высококвалифицированные военные специалисты, способные в сложных условиях боевых действий принимать смелые и взвешенные решения.

От вас во многом зависит, какими они будут и настолько прочным и надежным будет защита нашего государства - Украины.

Призываю каждого из Вас переосмыслить свое отношение к содержанию и методике преподавания, тщательно проанализировать собственный багаж знаний, умений и навыков, сбросить с него ненужный балласт, наполнить современной информацией.

Уважаемые слушатели, курсанты, лицеисты!

Вы - будущее ядро наших Вооруженных Сил, поэтому закаляете свое мастерство в учебных аудиториях и на полигонах. Ваше обучение - это путь к обретению опыта и умения в военном деле. Вы имеете перед собой конкретные задачи, и проверка полученных знаний и умений может быть не только на учебных полигонах, но и в реальном бою. Зачерпните из источника знаний вашего учебного заведения как можно больше, возрастайте духовно - и вы станете не только высококвалифицированными военными, но и для своих подчиненных настоящими отцами-командирами, воспитателями. Вы будете отвечать не только за себя, но и за личный состав вашего подразделения, Вам матери доверят своих сыновей.

Будьте образцом безупречного выполнения почетного долга перед Родиной, который сейчас для вас заключается в усердном обучении, творческом сотрудничестве с педагогическим составом, упорной работе над собой, воспитывайте в себе потребность постоянного самосовершенствования, профессионального роста, духовного обогащения. В этот новый время Вам выпало учиться не только на примерах древних войн, но и на современном опыте антитеррористической операции. Равняйтесь на новейших героев Украины, которые часто ценой своей жизни и здоровья отстаивали право государства на независимость, право народа на выбор пути в будущее.

Сегодня доверие к армии особенно высока и именно вам крепить ее в ближайшем будущем своей ратною трудом. Достойно несите высокое звание военнослужащего и патриота Украины. Вы ответственны перед народом за оборону Украины, защиту ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

Желаю вам успехов в новом учебном году, крепкого здоровья, творческого вдохновения, осуществления личных желаний и надежд, непоколебимой веры в нашу победу.

Министр обороны Украины

генерал-полковник В. ГЕЛЕТЕЙ