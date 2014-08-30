Самолет Ан-26 «Феникс» поднялся в небо

Поднять в небо самолет, который с 2005 года находился на хранении, удалось благодаря совместным усилиям волонтеров общественного объединения «Крылья Феникса», работников украинских авиационных ремонтных предприятий и военных авиаторов 15 транспортной авиационной бригады Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (г. Борисполь).

В торжественных мероприятиях по случаю завершения работ по восстановлению «Феникса» приняли участие заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Кабаненко, Председатель общественного объединения «Крылья Феникса», советник Президента Украины Юрий Бирюков, представители авиаремонтных предприятий Украины, командование и личный состав 15 транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВС Украины, представители местных органов власти, многочисленные гости и журналисты.

Заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Кабаненко поздравил военнослужащих, работников и ветеранов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с Днем авиации Украины и обратился с приветственным словом к участникам мероприятия:

"Сегодня очень знаменательное событие. При содействии волонтеров восстановлено транспортный самолет, который пополнил ряды наших Воздушных Сил. Подобное уже случалось в нашей истории, когда благодаря поддержке неравнодушных граждан ремонтировались боевые машины и самолеты, покупались образцы вооружения и военной техники. Это было во времена, когда украинский народ защищал свою землю от фашистской нечисти. К сожалению, история повторяется, и наша страна снова, фактически на пороге войны", - отметил Игорь Кабаненко. - И сегодняшний пример является чрезвычайно знаковым. Огромная благодарность лично Юрию Сергеевичу Бирюкову, и всем, кто приложил усилия, чтобы восстановить этот самолет и поставить его на крыло, чтобы он был готов выполнять непростые, но крайне важные для нашего народа задачи - защищать наши семьи, защищать Украину, защищать наше будущее.

- Безусловно, впереди огромное количество задач. Но я убежден, что именно таким путем, объединяя усилия государства, Вооруженных Сил и неравнодушных граждан-настоящих патриотов Украины, мы победим, - подчеркнул заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Кабаненко.

С чрезвычайно эмоциональной речью обратился к собравшимся заместитель командира части по инженерно-авиационной службе подполковник Алексей Братусь:

- Пять месяцев назад я познакомился с приятным человеком, Юрием Сергеевичем Бирюковым. Наша первая беседа по восстановлению самолета, который почти десятилетие простоял в так называемом «железном ряду», и послужил «донором» для других самолетов нашей воинской части, имела почти сказочный характер. Сначала ни я, ни даже он, не верили в возможность осуществления этого проекта. Но мы попытались. Работу по восстановлению был начат с посещения Государственного предприятия «Антонов», где при содействии заместителя главного конструктора Павла Владимировича Потапенко самолете был поставлен диагноз: «Будет жить!».

С этого момента началась кропотливая работа по восстановлению машины. Было выполнено максимальную форму обслуживания и регламентных работ, произведена замена киля, гидравлических и топливных шлангов, заменено авіагуму. Завершением ремонта самолета стало его окраски. Автор этой работы - наш штурман звена, майор Роман Родионов.

- Самолет в таком цвете («Пиксельный камуфляж») нет ни одного в мире, -сообщил подполковник Алексей Братусь. - Наш - первый. Хочу также добавить, что во время проекта мы сталкивались с многочисленными трудностями. Были проблемы с двигателем, были нервы, эмоции, но нам все удалось, и вчера к вечеру машина стала на крыло. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить всех, кто приобщился к восстановлению этого самолета, кто дал ему новую жизнь и снова поднял его в небо!, - отметил заместитель командира части по инженерно-авиационной службе подполковник Алексей Братусь.

Самолет Ан-26, который после полного восстановления и ремонта получил имя «Феникс», совершил три круга в небе над военным аэродромом и успешно приземлился на взлетно-посадочную полосу.

В составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины эта машина будет осуществлять военно-транспортные перевозки и выполнять другие боевые задачи по назначению.