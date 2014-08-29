В Украину из Польши поступила гуманитарная помощь

Предоставление гуманитарной помощи от польских коллег является результатом соглашения, подписанного 14 августа текущего года между двумя странами.

«Это первая партия гуманитарной помощи украинской армии поступившей от соседнего государства», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Польши.

По поручению заместителя Министра обороны Украины Александра Лещинского, от украинской стороны гуманитарный груз встречал командир военной части обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Валерий Копишинский, в присутствии представителя Войска Польского полковника Вальдемара Отрзонсека и заместителя атташе посольства Республики Польши в Украине капитана Александера Сухеника.

"Польские коллеги направили очень нужные нам вещи. Среди них - постельные принадлежности, матрасы, подушки, одеяла, простыни, наволочки", - сообщил полковник Валерий Копишинский.

Стоит отметить, что матрасы приспособлены для полевых условий, и имеют специальную подкладку, которая не пропускает влагу. Фактически на таком матрасе можно переночевать на почве, что в полевых условиях является чрезвычайно важным.

В общем груз насчитывает 10 тысяч комплектов предметов постельных принадлежностей, а также 170 тонн ржаного хлеба длительного хранения.

Общий вес польской гуманитарной помощи составляет почти 280 тонн. Груз будет распределен между подразделениями, которые на сегодняшний день больше всего нуждаются в помощи.