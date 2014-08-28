В военных ВУЗах будут использовать практический опыт АТО

Об этом сегодня, 28 августа, сообщил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины генерал-майор Игорь Толок во время брифинга на тему: «Военное образование. Особенности вступительной кампании».

"С началом проведения антитеррористической операции на востоке страны в Министерстве обороны и Генеральном штабе ВС Украины были созданы группы ученых, которые непосредственно находятся в зоне проведения операции. Ведущие специалисты анализируют и вырабатывают методические рекомендации, учебные материалы, которые немедленно передаются в учебные заведения, а уже здесь, в Киеве, их анализируют и передают в учебные заведения", - рассказал Толок.

По его словам, с целью оперативного и адекватного реагирования на события, происходящие во время проведения АТО, организовано обеспечение высших военных учебных заведений информационными материалами, связанными с опытом применения Вооруженных Сил в проведении антитеррористической операции.

"В учебные планы и программы будут внесены изменения, я думаю, это пойдет на пользу нашим курсантам. А учитывая то, что и преподавательский состав принимает участие в АТО, и на собственном опыте знает, как сейчас готовить курсантов, то я думаю, что это будет иметь положительный эффект, в плане обучения наших курсантов и слушателей", - рассказал генерал-майор.