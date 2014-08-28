В Днепропетровской области продолжается боевое слаживание призывников третьей волны
Ряды одного из подразделений боевого обеспечения войск Вооруженных Сил Украины пополнили военные, которые ранее проходили службу в частях специального назначения, воздушно-десантных войсках, разведывательных подразделениях и морской пехоте.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Восстанавливать навыки бойцам помогали опытные офицеры оперативного командования «Юг». По словам офицеров, боевое слаживание проходило по одиночной и коллективной подготовке.
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"Защитники Отечества изучали тактико-технические характеристики штатного вооружения и боевой техники, тактику ведения боевых действий и взаимодействие между подразделениями, вождения боевых машин в условиях сложной местности. Также военнослужащие восстановили знания по оказанию первой медицинской помощи и провели эвакуацию раненого с поля боя и т.д.", - рассказали офицеры.
Во время подготовки мобилизованных военнослужащих учитывался боевой опыт применения войск в ходе проведения антитеррористической операции на востоке страны.