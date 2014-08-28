Винницкие предприниматели передали армии новейшее медицинское оборудование

Особенностью этого оборудования является то, что медики с его помощью во время проведения хирургического вмешательства военнослужащим, которые получили огнестрельные, осколочные ранения, на мониторе будут иметь возможность в 3D изображении увидеть в пораженных участках тела осколки, пули, костные отломы, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Облегчает принятие решения относительно метода проведения операции, значительно сокращает время хирургического вмешательства, а также существенно уменьшает облучение пациента, чем традиционные рентгеновские аппараты, которые мы использовали для выявления данных тел. Мы искренне благодарны бизнесменам, которые поддерживают медицинский персонал и раненых военнослужащих", - отметил временно исполняющий обязанности начальника Центра полковник медицинской службы Александр Столяренко.

Читайте такжеКрымские татары купили тепловизор для батальона "Крым"Группа бизнесменов, в которую вошли десять человек, обещает подарить военным медикам Центра еще один аналогичный аппарат, который уже находится в Виннице и проверяется специалистами на исправность. Стоимость данного образца, который был закуплен в Германии и был в использовании, составляет около 35 тысяч долларов США. В связи с тем, что средств было собрано значительно больше, чем стоит один аппарат, было принято решение о закупке еще одного преобразователя.