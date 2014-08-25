Силовики задержали 10 российских десантников из 98-й дивизии

Вблизи населенного пункта Зеркальный Амвросиевского района Донецкой области совместная оперативная группа ВС Украины и СБУ задержала десять военнослужащих 331 полка 98 свирской дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ (в\ч 71211).

Российские военнослужащие задержаны с личными документами и оружием. Они дали показания, что батальон десантников 23 августа с. г. был направлен железнодорожным транспортом в Ростовскую область РФ, а около 3 часов ночи 24 августа подразделение было поднято по тревоге и получило приказ совершить марш в составе колонны из нескольких десятков БМД.

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Следователями СБУ открыто уголовное производство по факту незаконного пересечения границы вооруженными гражданами российского государства.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.