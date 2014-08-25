В штабе АТО проверяют информацию о наступлении бронетехники из РФ на Мариуполь и Новоазовск

"Я пока не могу подтвердить эту информацию. Информация об этом уточняется. Пока все это идет, как дезинформация. Пограничники эту информацию не подтверждают", - сказал спикер АТО Украинской правде.

Напомним, заместитель командира батальона "Азов" Игорь Мосийчук сообщил, что добровольцы подтверждают вторжение военной техники из РФ. По их информации колонна движется в сторону Тельманово.

О том, чтоутром 25 августа колонна российских войск вошла на территорию Украины, начала обстреливать Новоазовск и двинулась на Мариуполь, сообщил СМИ один из пограничников.