В штабе АТО проверяют информацию о наступлении бронетехники из РФ на Мариуполь и Новоазовск
10:50, 25 августа 2014Политика
3 0
Представитель центра Антитеррористической операции Алексей Дмитрашковський заявил, что пока не имеет подтверждения информации о вторжении с территории России военной техники.
REUTERS
"Я пока не могу подтвердить эту информацию. Информация об этом уточняется. Пока все это идет, как дезинформация. Пограничники эту информацию не подтверждают", - сказал спикер АТО Украинской правде.
Напомним, заместитель командира батальона "Азов" Игорь Мосийчук сообщил, что добровольцы подтверждают вторжение военной техники из РФ. По их информации колонна движется в сторону Тельманово.
О том, чтоутром 25 августа колонна российских войск вошла на территорию Украины, начала обстреливать Новоазовск и двинулась на Мариуполь, сообщил СМИ один из пограничников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter