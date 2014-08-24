Офицеры «Севера» посетили раненых в Ровенском военном госпитале

Сегодня, 24 августа, когда тысячи военнослужащих оперативного командования «Север», под руководством командующего войсками этого органа военного управления генерал-лейтенанта Игоря Колесника, продолжают выполнять задачи по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства на востоке Украины задачей командиров всех уровней в пунктах постоянной дислокации воинских частей является содействие скорейшему выздоровлению раненых военнослужащих в зоне антитеррористической операции и выяснения вопросов, которые подлежат немедленному решению.

Накануне 23 годовщины Независимости Украины, по поручению командующего войск оперативного командования «Север» генерал-лейтенанта Игоря Колесника, группа офицеров органа военного управления под руководством его заместителя по авиации и противовоздушной обороне полковника Вячеслава Шамко прибыла в Ровенский военный госпиталь.

В клубе военного медицинского учреждения офицеры встретились с ранеными, поздравили их по случаю празднования государственного праздника и выяснили проблемные вопросы для обсуждения и оперативного решения. Во встрече приняли участие около тридцати военнослужащих различных категорий, находящихся на лечении в Ровно из всех уголков Украины.

Офицеры также посетили палаты с ранеными, которые требуют интенсивного ухода и не могут двигаться, среди них - офицеры управления оперативного командования «Север» подполковник Сергей Ольховец и капитан Сергей Потяков, которым на днях успешно проведены операции.

Как отметил полковник Вячеслав Шамко, «нашим долгом является сделать все необходимое, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье героев нашего времени - военнослужащих, которые не щадя себя готовы стоять на смерть ради будущего Украины».