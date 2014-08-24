Порошенко присвоил звание "Герой Украины" двум бойцам АТО

Командир спецгруппы 8-го полка спецназначения оперативного командования «Север» Сухопутных войск старший лейтенант Евгений Зеленский награжден за мужество и героизм, проявленные во время выполнения воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни (посмертно).

17 июня в городе Счастье Луганской области группе Евгения Зеленского была поставлена задача освободить из плена другую группу. Попав в засаду, под огнем террористов старший лейтенант Зеленский до последнего прикрывал бойцов, предоставил им возможность перегруппироваться. Группа отразила нападение, командир получил ранения, не совместимые с жизнью.

Командир 95-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск полковник Михаил Забродский представлен к званию "Герой Украины" за осуществление выдающегося геройского поступка в ходе проведения АТО.

Под непосредственным руководством Забродского в сжатые сроки на высоком профессиональном уровне планировались задачи подразделениям во время блокирования городов Славянск и Краматорск. Бригаде удалось в сжатые сроки, без потерь захватить и удерживать оперативно важный пункт - гору Карачун.

В апреле под руководством полковника Забродского была отражена боевая техника 25 отдельной воздушно-десантной бригады, которая была захвачена сепаратистами в городе Славянск. В июне вблизи поселка Селезневка благодаря умелым и четким действиям Михаила Забродского в условиях интенсивного обстрела было уничтожено два блокпосты боевиков, сорвана попытка прорыва до 200 боевиков из города Славянск. Также в апреле при проведении операции под его руководством аэромобильная группа в районе населенного пункта Кривая Лука не допустила отхода боевиков на территорию Российской Федерации.