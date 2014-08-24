Часть участников парада и техники после торжеств будет направлена в зону АТО

Среди участников парада был и сводный парадный батальон участников антитеррористической операции, который возглавил командир 95 отдельной аэромобильной бригады полковник Михаил Забродский.

На Майдан Независимости в сопровождении подразделения Почетного караула Министерства обороны Украины был вынесен Государственный Флаг Украины. Возглавлял группу заместитель командира батальона Почетного караула майор Алексей Почтар. Право поднять Государственный Флаг Украины было предоставлено лучшим военнослужащим Почетного караула отдельного Киевского полка Президента Украины: сержанту Роману Матюшенко, старшему сержанту Александру Кичкиру, сержанту Анатолию Косюге.

Принимающий парад Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей в сопровождении командующего парада командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Анатолия Пушнякова совершил объезд войск, приветствуя с праздником.

Среди участников Парада отличники учебы, классные специалисты, военнослужащие - участники антитеррористической операции, настоящие мастера военного дела и более трехсот лиц, отмеченных государственными наградами, орденами и медалями.

В строю - лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, военнослужащие сводного парадного батальона участников антитеррористической операции, офицеры Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, парадный батальон отдельного Киевского полка Президента Украины, военнослужащие Житомирского военного института имени Сергея Королева Государственного университета телекоммуникаций, парадный расчет Харьковского университета Воздушных Сил имени трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, сводного парадного батальона Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, военнослужащие Военного института телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций, слушатели Национальной академии внутренних дел Украины, курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины, воины Национальной гвардии Украины слушатели Национального университета гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, воины-пограничники, сводные подразделения механизированной колонны Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины.

Министр обороны Украины доложил Президенту Украины - Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины о готовности к проведению парада войск по случаю 23-й годовщины Независимости Украины.

Президент Украины, присутствующие чиновники, военнослужащие, киевляне и гости столицы почтили память погибших участников антитеррористической операции минутой молчания.

По установленной традиции парад войск начала группа знаменосцев с флагом Вооруженных Сил Украины и флагами видов Вооруженных Сил Украины. Эти почетные атрибуты воинской доблести и чести отражают историю, особенности боевого назначения и заслуги каждого вида Вооруженных Сил. Символы на флагах свидетельствуют о верности священным традициям защитников Украины и готовность стать на защиту независимости и территориальной целостности государства.

В механизированной колонне на параде войск представлены современные образцы вооружения и военной техники Сухопутных войск, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины. Образцы вооружения, которые принимают участие в параде модернизированные на отечественных государственных предприятиях.

Музыкальное сопровождение военного парада осуществлено сводным военным оркестром гарнизона г. Киева под руководством начальника Военно-музыкального управления Вооруженных Сил Украины, народного артиста Украины Владимира Дашковского.

Нынешний парад стал не только торжественным смотром войск, но и убедительным свидетельством верности личного состава Вооруженных Сил и других военных формирований украинскому народу, готовности военнослужащих к защите независимости и территориальной целостности Украины.