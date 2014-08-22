В Белгороде-Днестровском вручили ордера на жилье военнослужащим и ветеранам

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, в свое время этот объект местная власть передала военным для переоборудования под жилье. Решением Министра обороны Украины 12 квартир в этом доме будут выделены в фонд служебного жилья, остальные переданы под постоянное. При этом четыре дома планируется зарезервировать для семей военнослужащих, которые погибли в ходе антитеррористической операции.

Читайте такжеСемьи погибших бойцов АТО получат по 608 тысяч грн и квартиры - ЯценюкНа торжественном мероприятии присутствовали заместитель директора Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины Лариса Храмченко, заместитель городского головы Белгород-Днестровского Николай Зинич, начальник Белгород-Днестровского гарнизона полковник Олег Мамелин, представители духовенства, средств массовой информации и семьи военнослужащих.

Начальник Белгород-Днестровского гарнизона полковник Олег Мамелин выразил благодарность руководству страны и Вооруженных Сил от всех военных новоселов и заверил, что защитники Отечества и в дальнейшем будут оставаться на передовых позициях, служить примером в выполнении своих обязанностей, укреплять обороноспособность Украины.