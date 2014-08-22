В зону АТО доставлено более 250 украинских флагов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Наши специалисты часто бывают в лагерях различных подразделений украинской армии на Донбассе, и очень часто бойцы говорят, что им больше всего не хватает Государственных Флагов", - рассказывает руководитель проекта полковник Алексей Н.

Национальные флаги ценятся среди бойцов.

"На каждой колонне нашей техники всегда много украинских флагов. Наши военные стремятся подчеркнуть, что они - бойцы украинских Вооруженных Сил. И жители Донетчины их поддерживают. Выбегают на улицы, машут руками. Люди постарше обязательно перекрещивают, желают нам как можно быстрее освободить Украину и вернуться домой живыми. А еще часто местные жители просят подарить им флаг. Говорят, что хотят поднять его хотя бы над сельским советом, а найти нигде не могут. Приходится отдавать флаги со своих боевых машин", - рассказывает капитан Андрей П.

Вместе с флагами офицеры гражданско-военного сотрудничества передали на блокпосты и пакеты с продовольствием. Их закупили для военных предприниматели Львовщины.