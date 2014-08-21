Благотворители передали пресс-центру АТО микроавтобус, бронежилеты и амуницию

Сегодня, 21 августа, советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Алексей Салкоч торжественно передал офицерам пресс-центра штаба антитеррористической операции микроавтобус Volkswagen Transporter (T4), бронежилеты высокой степени защиты и спальные мешки. Все это было приобретено за средства Фонда обороны страны, взносы в который регулярно делают патриотически настроенные граждане.

Как отметил советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Алексей Салкоч, уже сегодня автомобиль и средства индивидуальной защиты будут доставлены в зону проведения антитеррористической операции на востоке страны.

"Против Украины работает мощная пропагандисткая машина, и ежедневно к средствам массовой информации поступает ложная информация, которую опровергают именно военные журналисты. Эти люди ежедневно объективно информируют общественность, вместе с боевыми подразделениями АТО отправляются в рейды, организовуют взаимодействие с государственными и зарубежными СМИ, находятся на передовых позициях и блокпостах. Поэтому мы с радостью решили помочь медийщикам в погонах", - подчеркнул Салкоч.

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Пресс-секретарь штаба АТО полковник Алексей Дмитрашковский выразил руководству Днепропетровской областной государственной администрации и Фонду обороны страны теплые слова благодарности за благотворительную помощь от имени всех военных журналистов, которые сегодня выполняют определенные задачи в зоне проведения АТО, а также за оперативность решения вопросов связанных с обеспечением защитников Отечества всем необходимым.

"Благодаря данному автомобилю военные журналисты всегда будут в эпицентре основных событий, смогут вывозить представителей масс-медиа на передовую для объективного освещения борьбы с терроризмом на Донетчине и Луганщине, а средства военной амуниции защитят наших журналистов от вражеских пуль и осколков", - отметил офицер.