Офицеры военкоматов Житомирщины отправились в зону АТО

Во время пребывания на восточных рубежах нашего государства они будут применять свой опыт для организации взаимодействия между военнослужащими, членами их семей с органами государственной власти и местного самоуправления.

Читайте такжеВолонтеры предлагают создать "украинскую" аптечку для бойцов АТОНа них возложены задачи по решению вопросов социально-правового и финансового характера, осуществления надзора за соблюдением законодательства при выдаче справок и других документов.

В связи с тем, что стало больше недостоверной информации из районов проведения АТО в электронных и печатных средствах массовой информации, телевидения соседнего государства, житомирские военные будут делать опровержение этих ложных фактов.