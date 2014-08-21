Офицеры военкоматов Житомирщины отправились в зону АТО

10:50, 21 августа 2014
Армия
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В распоряжение командиров воинских частей, выполняющих задачи в зоне антитеррористической операции, направлена группа офицеров из областного и районных военных комиссариатов Житомирщины.

/ mil.gov.ua

Во время пребывания на восточных рубежах нашего государства они будут применять свой опыт для организации взаимодействия между военнослужащими, членами их семей с органами государственной власти и местного самоуправления.

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В связи с тем, что стало больше недостоверной информации из районов проведения АТО в электронных и печатных средствах массовой информации, телевидения соседнего государства, житомирские военные будут делать опровержение этих ложных фактов.

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