Волонтеры предлагают создать "украинскую" аптечку для бойцов АТО

Сегодня, 20 августа, в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоялся круглый стол на тему: «Взаимодействие власти и общественности в сфере медицинского обеспечения участников АТО на востоке Украины».

В мероприятии приняли участие директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий, представители Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины, эксперты Информационно-аналитического центра «Логос» и представители волонтерских организаций.

Эксперты представили Министерству обороны свои предложения относительно медицинского обеспечения участников АТО. Один из вопросов касался утверждения стандартизированной индивидуальной медицинской аптечки для оказания неотложной медицинской помощи раненым бойцам. Волонтеры акцентировали внимание также на необходимости проведения соответствующей подготовки участников АТО по оказанию неотложной медицинской помощи раненым.

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Полковник медицинской службы Виталий Андронатий проинформировал участников встречи о медицинском обеспечении участников антитеррористической операции, а также об общей системе индивидуальной военно-медицинской подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

"В рамках этой подготовки бойцы обучаются медицине 24 часа, то есть 4 дня в неделю. Каждый военнослужащий, после учений получает соответствующий зачет", - подчеркнул Андронатий, и добавил, что без соответствующей подготовки военнослужащие не принимают участия в боевых действиях.

Представитель «Волонтерской Сотни Доброволя» Виктория Христенко рассказала участникам круглого стола о планах организации относительно создания не «НАТОвской» и не «советской», а обновленной украинской аптечки.

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"Мы создаем украинскую аптечку на основе лучших медикаментов, которые имеет на сегодняшний день мировое общество. Все лекарства и препараты, которыми мы укомплектуем аптечку, сертифицированы в Украине, соответствуют международным стандартам, и крайне необходимы нашим бойцам", - отметила Христенко.

В свою очередь, Андронатий отметил, что в настоящее время одна минимальная аптечка стоит 692 гривны, и учитывая численность Вооруженных Сил Украины, общая сумма, необходимая для их приобретения составляет 173 млн. грн.

По его словам, благодаря помощи иностранных организаций, в армию было доставлено 2000 американских аптечек.

Говоря о системе медицинского обеспечения ВС Украины, офицер сообщил, что при каждом батальоне существует мобильная врачебно-сестринская бригада, в состав которой входят два опытных врача-хирурга, врач-анестезиолог и две медицинские сестры. На «вооружении» медицинской бригады есть авто-перевязочная (операционная), в которой можно делать оперативные вмешательства.

В итоге, участники круглого стола договорились о дальнейшем сотрудничестве по оказанию необходимой медицинской помощи бойцам-участникам антитеррористической операции на востоке Украины.