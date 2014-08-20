Значительная часть Луганска перешла под контроль украинской армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Боевые действия в городах Луганске и Донецке для украинских военных осложняются применением террористами тяжелого вооружения», - отметил он.

Читайте такжеВ Луганске не прекращаются обстрелы: ночью снова пострадали жилые дома«В Луганске наемники чеченской национальности продолжают обстрелы территории города с применением установок «Град», установленных в восточных кварталах. Однако значительная часть города уже перешла под контроль сил АТО», - прибавил Лысенко.