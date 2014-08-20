Под Иловайском силовики уничтожили два "Града" террористов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Военнослужащие батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины «Донбасс», подразделения ВСУ, добровольческие батальоны МВД «Днепр», «Шахтерск» и «Азов» продолжают обезвреживание отдельных вооруженных групп террористов в отдаленных районах Иловайска. Сейчас продолжаются ожесточенные бои, проинформировали в пресс-службе.

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