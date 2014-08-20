Под Иловайском силовики уничтожили два "Града" террористов
17:22, 20 августа 2014Армия
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Под Иловайском Донецкой области украинские военные уничтожили две системы залпового огня «Град», из которых террористы вели огонь по силам АТО и жилым районам города.
Со стороны террористов зафиксированы многочисленные потери / Фото Министерства обороны РФ
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.
Военнослужащие батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины «Донбасс», подразделения ВСУ, добровольческие батальоны МВД «Днепр», «Шахтерск» и «Азов» продолжают обезвреживание отдельных вооруженных групп террористов в отдаленных районах Иловайска. Сейчас продолжаются ожесточенные бои, проинформировали в пресс-службе.
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