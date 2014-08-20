Руководители Кировоградщины рассказали участникам АТО о льготах и бесплатных земельных участках

В мероприятии приняли участие председатель Кировоградской областной государственной администрации Александр Петик, начальник Кировоградского гарнизона - областной военный комиссар полковник Ярослав Кучер, воины отдельного полка специального назначения и отдельной аэромобильной бригады, которые сейчас находятся в отпусках, а также родные и близкие военнослужащих.

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Александр Петик поблагодарил присутствующих защитников Отечества за добросовестную службу, верность Присяге и защите территориальной целостности и независимости Украины.

"Хочу выразить вам искреннюю благодарность, мы гордимся вами! Мы ждем вас живыми и невредимыми после выполненного задания, чтобы вы вернулись и приступили к строительству такой Украины, которую хотите передать своим детям", - отметил председатель Кировоградской области.

Военный комиссар Кировоградского областного военного комиссариата полковник Ярослав Кучер по просьбе участников мероприятия подробно разъяснил присутствующим актуальный для всех участников АТО вопрос о присвоении статуса участника боевых действий. В частности, офицер опроверг слухи, что будто для того, чтобы получить статус участника боевых действий военным в зоне АТО необходимо пробыть лишь определенное количество дней.

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Также во время совещания шел разговор о социальной поддержке кировоградских военных-участников АТО. В частности, Кировоград уже утвердил специальную программу, которая будет финансироваться из городского бюджета, а это 3 миллиона 142 тысяч гривен. Она предусматривают оказание единовременной денежной помощи семьям погибших и раненым участникам АТО. Заложено в этой программе и местную льготу по плате за квартиру и т.д.

Руководители главного управления Государственного земельного агентства в Кировоградской области сообщили, что на безвозмездной основе участникам АТО выделяются земельные участки для ведения личного сельского хозяйства, садоводства, или даже застройки жилого дома. Всего из земель государственной и коммунальной собственности в пределах и за пределами населенных пунктов подобрано 279 земельных массивов общей площадью более 1200 га. В собственность участников АТО уже передано 13 земельных участков, на рассмотрении в управлении областного Госземагентства находится 10 заявлений. Следует отметить, что осуществить оформление земли смогут близкие родственники военных по их поручению, которое может быть заверено даже командиром части, где военные проходят службу.