Руководители Кировоградщины рассказали участникам АТО о льготах и бесплатных земельных участках

16:05, 20 августа 2014
Армия
3 0

В помещении Кировоградской областной государственной администрации состоялась рабочая встреча военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участников антитеррористической операции, с руководящим составом и должностными лицами области.

фото прес-служба Міністерства оборони

В мероприятии приняли участие председатель Кировоградской областной государственной администрации Александр Петик, начальник Кировоградского гарнизона - областной военный комиссар полковник Ярослав Кучер, воины отдельного полка специального назначения и отдельной аэромобильной бригады, которые сейчас находятся в отпусках, а также родные и близкие военнослужащих.

Читайте такжеНа Черниговщине семья погибшего бойца получила двухкомнатную квартиру

Александр Петик поблагодарил присутствующих защитников Отечества за добросовестную службу, верность Присяге и защите территориальной целостности и независимости Украины.

"Хочу выразить вам искреннюю благодарность, мы гордимся вами! Мы ждем вас живыми и невредимыми после выполненного задания, чтобы вы вернулись и приступили к строительству такой Украины, которую хотите передать своим детям", - отметил председатель Кировоградской области.

Военный комиссар Кировоградского областного военного комиссариата полковник Ярослав Кучер по просьбе участников мероприятия подробно разъяснил присутствующим актуальный для всех участников АТО вопрос о присвоении статуса участника боевых действий. В частности, офицер опроверг слухи, что будто для того, чтобы получить статус участника боевых действий военным в зоне АТО необходимо пробыть лишь определенное количество дней.

Читайте такжеСемьям погибших в АТО военных выплатят по 609 тысяч гривень

Также во время совещания шел разговор о социальной поддержке кировоградских военных-участников АТО. В частности, Кировоград уже утвердил специальную программу, которая будет финансироваться из городского бюджета, а это 3 миллиона 142 тысяч гривен. Она предусматривают оказание единовременной денежной помощи семьям погибших и раненым участникам АТО. Заложено в этой программе и местную льготу по плате за квартиру и т.д.

Руководители главного управления Государственного земельного агентства в Кировоградской области сообщили, что на безвозмездной основе участникам АТО выделяются земельные участки для ведения личного сельского хозяйства, садоводства, или даже застройки жилого дома. Всего из земель государственной и коммунальной собственности в пределах и за пределами населенных пунктов подобрано 279 земельных массивов общей площадью более 1200 га. В собственность участников АТО уже передано 13 земельных участков, на рассмотрении в управлении областного Госземагентства находится 10 заявлений. Следует отметить, что осуществить оформление земли смогут близкие родственники военных по их поручению, которое может быть заверено даже командиром части, где военные проходят службу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter