Для разведки в зоне АТО используются собственные разработки житомирских ученых

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе института со ссылкой на начальника военного института генерал-майора Юрия Даника.

По его словам, военные подразделения в зоне АТО постоянно находятся в движении, а командирам, чтобы правильно принимать решения, нужно знать место пребывания украинских воинов и противника.

Читайте такжеРоссийская программа-шпион найдена на компьютерах в офисе ЯценюкаДля этого как нельзя лучше подходит полномасштабный комплекс технических средств разведки - от космических до беспилотных летательных аппаратов, которые могут длительное время находиться в воздухе над полем боя в самых опасных районах скопления врага.

Разработки специалистов военного института прошли проверку практически на всех военных учениях - "Адекватное реагирование 2011", "Перспектива 2012", "Млечный путь -2013" и других. Теперь эти разработки работают на победу украинских воинов.

Как сообщал УНИАН, одно из предприятий Днепропетровской области наладило производство беспилотных самолетов для украинской армии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на советника председателя облгосадминистрации Павла Хазана.

«Сейчас военные уже получили 4 роботизированные беспилотные летательные аппараты, в ближайшее время планируется передача еще 10 таких самолетов. Это стало возможным благодаря совместному проекту предприятия-производителя и Фонда обороны страны», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба не разглашает деталей о предприятие-производителя. Вместе с тем сообщается, что ежемесячно предприятие сможет изготавливать 30-40 беспилотных аппаратов. Это позволит украинской армии не только расширить средства для боевых действий, а также значительно обезопасить военных от атак.