В Харькове волонтеры активно помогают военным врачам

Так, уже около трех месяцев у прикованных к кровати военнослужащих круглосуточно находятся студенты Харьковского национального медицинского университета.

"В волонтерском отряде нас больше 30 человек. Дежурим в свободное от занятий время группами по 4-6 человек. В основном, мы делаем перевязки, помогаем питаться воинам, следим за их состоянием здоровья", - рассказала координатор волонтерского движения медицинского университета студентка Ярослава Шевченко.

По словам командования военно-медицинского учреждения, существенная материально-техническая помощь поступает от представителей местных органов самоуправления, волонтерских организаций и рядовых жителей города. Ориентировочная сумма этой помощи измеряется несколькими миллионами гривен.

"Нам поступает столько крайне нужного для раненых героев имущества, что мы на контрольно-пропускном пункте создали волонтерский пункт. В этом месте общественные активисты сами принимают и регистрируют всю помощь, чтобы потом передать ее раненым военным. Лекарства, медицинская аппаратура, военная форма, средства гигиены, детские рисунки - основные вещи, которые постоянно поступают к нам. Даже пианино нам недавно привезли", - пояснил психолог медицинского центра Павел Базиль.

Также командование Военно-медицинского клинического центра Северного региона отмечает, что все внештатные сотрудники действуют по зову сердца и это положительно влияет на морально-психологический климат военного коллектива.