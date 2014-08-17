Семьи погибших во время АТО военнослужащих будут обеспечены жильем

14:20, 17 августа 2014
Армия
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13 августа на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение относительно выделения средств для приобретения жилья семьям военнослужащих, погибших в ходе проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Кабмин, Кабинет министров Украины / lenta-ua.net

Так, согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины от 13 августа 2014 года № 729-р, предполагается выделить из резервного фонда госбюджета средства в сумме 23617,36 тысяч гривен для закупки жилья для обеспечения семей погибших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, которые принимали непосредственное участие в АТО.

Указанные средства будут распределены между областными и Киевской городской государственными администрациями. Планируется закупить 70 квартир семьям погибших.

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