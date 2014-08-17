Силы АТО продолжают наступление на Донецк и Луганск (карта)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеСитуация на Донбассе осложнилась, идут серьезные бои на Саур- Могиле - Семенченко

Также, по его словам, украинские военные наступают на Горловку, Первомайск, Иловайск и Красный Луч и продолжают удерживать под контролем высоту Саур-Могила.

Лысенко напомнил, что вчера силы АТО освободили от террористов город Ждановка и жилой район Большая Вергунка в Луганске.

“Вчера после ожесточенного боя за жилой район Большая Вергунка в Луганске силы АТО установили контроль над зданием Октябрьского райотдела милиции, подняв над ним государственный флаг. А также украинские военные полностью освободили город Ждановка Донецкой области”, - сообщил Лысенко.Читайте такжеСилы АТО пытаются разъединить Донецк и Горловку

По его словам, в течение суток украинские военные вступали в огневой контакт с террористами в районах 17 населенных пунктов на востоке Украины.

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