Украинским военным в зону АТО отправили подкрепление
17:01, 16 августа 2014Армия
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В опорные пункты подразделений ВСУ в зоне проведения АТО направляются подразделения усиления.
На Донбасс отправилось подкрепление / фото пресс-служба Министерства обороны
К украинским военным в зону АТО направляется подкрепление.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.
По данным ведомства, в составе подразделений, которые выехали на Восток, военнослужащие-контрактники и военнослужащие, призванные на военную службу во время мобилизации. Большинство из них - с востока и юга страны.
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"Боевые машины, которые направляются на восток Украины, сняты с длительного хранения, над ними работали ремонтно-восстановительные бригады. С особой тщательностью специалисты подошли к подготовке военнослужащих подразделения", - отмечается в сообщении.
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