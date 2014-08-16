Украинским военным в зону АТО отправили подкрепление

К украинским военным в зону АТО направляется подкрепление.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, в составе подразделений, которые выехали на Восток, военнослужащие-контрактники и военнослужащие, призванные на военную службу во время мобилизации. Большинство из них - с востока и юга страны.

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"Боевые машины, которые направляются на восток Украины, сняты с длительного хранения, над ними работали ремонтно-восстановительные бригады. С особой тщательностью специалисты подошли к подготовке военнослужащих подразделения", - отмечается в сообщении.

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