Украинским военным в зону АТО отправили подкрепление

17:01, 16 августа 2014
Армия
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В опорные пункты подразделений ВСУ в зоне проведения АТО направляются подразделения усиления.

фото прес-служба Міністерства оборони

К украинским военным в зону АТО направляется подкрепление.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, в составе подразделений, которые выехали на Восток, военнослужащие-контрактники и военнослужащие, призванные на военную службу во время мобилизации. Большинство из них - с востока и юга страны.

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"Боевые машины, которые направляются на восток Украины, сняты с длительного хранения, над ними работали ремонтно-восстановительные бригады. С особой тщательностью специалисты подошли к подготовке военнослужащих подразделения", - отмечается в сообщении.

Сообщение by Министерство обороны Украины.

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