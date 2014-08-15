За сутки в зоне АТО ранены 65 украинских военных

В течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции погибли 5 и ранены 65 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве руководитель Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"По состоянию на 12.00 сегодня в зоне АТО получили ранения 65 наших военнослужащих, 5 погибли", - сказал Лысенко.