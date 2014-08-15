Украинских военных продолжают обстреливать с территории РФ - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, по состоянию на сегодняшний вечер основные усилия украинских военных направлены на взятие под контроль населенных пунктов на стратегически важных направлениях.

В зоне АТО продолжаются боевые столкновения в районах Донецка, Луганска, Горловки, Первомайска, Шахтерска (Молодецкое), Тореза, Попасной, Красного Луча, Иловайска.

Особенно ожесточенные бои террористы ведут на участках, где украинская армия взяла под контроль стратегически важные трассы Н21 под Шахтерском и М-04 в районе сел Новосветловка и Хрящеватое, которые обеспечивают связь Донецка и Луганска с остальными территориями, временно контролируемыми российскими наемниками, сказал Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО начинают освобождение Луганска и Донецка от террористов В результате наступательных действий силы АТО окружили отряды боевиков в районе Моспино Донецкой области. Ведутся активные боевые действия в районе села Павловка Луганской области.

По оперативной информации, сообщил Лисенко, террористы обстреливают территорию Харцызска Донецкой области из установок «Град».