В освобожденном Углегорске боевики обустраивали свои позиции среди многоэтажек

Жители недавно освобожденного города Углегорск Донецкой области постепенно переходят к мирной жизни. После скитаний, пребывания в постоянном страхе перед обстрелами со стороны террористов, люди наконец смогли выйти из погребов и подвалов своих домов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как рассказали местные жители, свои позиции террористы устроили прямо во дворах многоэтажек в центре города, а для их возведения использовали рабский труд граждан. Там были и танки, и тяжелое вооружение. Но когда пришли украинские военные, террористы начали применять тактику выжженной земли. Как свидетельство - здание местной школы, в которую попали артиллерийские снаряды.

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Работы по восстановлению инфраструктуры города только начинаются, и их будет немало. Прежде всего, местные жители просят восстановить школу, ведь не за горами первое сентября. Практически сразу в местные продовольственные магазины начали завозить свежий хлеб и другие продукты. Восстановили водоснабжение, а вскоре в домах горожан появится и свет, восстановят междугородное автобусное сообщение.