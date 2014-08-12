Украинские военные освободили от боевиков Углегорск
Силы АТО продолжают освобождать от террористов восточные населенные пункты.
Украинские военные освободили город Углегорск Донецкой области.
Об этом сообщил в Твиттер президент Украины Петр Порошенко.
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«Сегодня наша армия освободила от террористов город Углегорск. Слава Украине!»,- написал Порошенко.
Как ранее сообщал УНИАН, силы АТО, в состав которых входили батальоны специального назначения, освободили 4 населенных пункта - Первомайск, Камышеваха, Калиново и Угледар.
"На освобожденной территории была обезврежена группа спецназа вооруженных сил РФ и около 30 террористов", - сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Кроме этого, в пресс-центре АТО сообщили, что в связи с наступлением украинских военных, на востоке страны обострились конфликты между различными бандами террористов из-за недостатка оружия, боеприпасов, провианта и средств связи.