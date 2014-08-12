Украинские военные освободили от боевиков Углегорск

Украинские военные освободили город Углегорск Донецкой области.

Об этом сообщил в Твиттер президент Украины Петр Порошенко.

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«Сегодня наша армия освободила от террористов город Углегорск. Слава Украине!»,- написал Порошенко.

Как ранее сообщал УНИАН, силы АТО, в состав которых входили батальоны специального назначения, освободили 4 населенных пункта - Первомайск, Камышеваха, Калиново и Угледар.

"На освобожденной территории была обезврежена группа спецназа вооруженных сил РФ и около 30 террористов", - сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Кроме этого, в пресс-центре АТО сообщили, что в связи с наступлением украинских военных, на востоке страны обострились конфликты между различными бандами террористов из-за недостатка оружия, боеприпасов, провианта и средств связи.