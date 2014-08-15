В зоне АТО состоялась военно-полевая свадьба

В ЗАГСе освобожденного Славянска состоялась свадьба Ильи и Юлии Федоренко.

Читайте такжеРаненный во время АТО николаевский десантник женился во время лечения в госпитале

Познакомились молодожены еще в прошлом году во время службы в одной из воинских частей Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины. Сегодня вместе с боевыми побратимами они освобождают Донбасс от пророссийских террористов.