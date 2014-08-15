В зоне АТО состоялась военно-полевая свадьба

15:52, 15 августа 2014
Армия
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В Славянске поженились военнослужащие.

фото прес-служби Міноборони

В ЗАГСе освобожденного Славянска состоялась свадьба Ильи и Юлии Федоренко.

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Познакомились молодожены еще в прошлом году во время службы в одной из воинских частей Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины. Сегодня вместе с боевыми побратимами они освобождают Донбасс от пророссийских террористов.

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