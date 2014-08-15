В зоне АТО состоялась военно-полевая свадьба
15:52, 15 августа 2014Армия
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В Славянске поженились военнослужащие.
Военно-полевая свадьба в зоне АТО / фото пресс-службы Минобороны
В ЗАГСе освобожденного Славянска состоялась свадьба Ильи и Юлии Федоренко.
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Познакомились молодожены еще в прошлом году во время службы в одной из воинских частей Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины. Сегодня вместе с боевыми побратимами они освобождают Донбасс от пророссийских террористов.
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