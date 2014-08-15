Украинские военные освободили еще три населенных пункта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, «за последние сутки украинские военные взяли под контроль еще три города – Чернухино Луганской и Булавинское и Александровское Донецкой области».

Читайте такжеСилы АТО взяли под контроль трассу, по которой РФ может незаконно доставить грузЛысенко также сообщил, что силы АТО наступают и завершают окружение отрядов боевиков в Луганске. «Продолжаются позиционные бои неподалеку от Донецка, Луганска, Горловки, Иловайска, Первомайска, Красного Луча», - сообщил Лысенко.