Спецподразделение милиции "Сумы" отправилось в зону АТО

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД в Сумской области, правоохранители отправились на Донбасс на минувших выходных, но количество бойцов при этом не уточнили.

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Согласно сообщению, перед строем правоохранителей с напутственным словом выступил начальник Управления МВД в Сумской области Анатолий Ричкаль, который пожелал бойцам вернуться без потерь и отметил, что защита Родины – "это самая ответственная работа для каждого: и для сотрудника милиции, и для мужчины".

В свою очередь командир отряда заверил, что личный состав, который отбываетв зону АТО, обеспечен всем необходимым снаряжением и готов к выполнению любых служебных заданий.

Как сообщал УНИАН, подразделение патрульной службы милиции особого назначения "Сумы" Управления МВД в Сумской области было создано с целью обеспечения охраны общественного порядка, мобильного реагирования в случае обострения криминогенной обстановки, защиты прав, здоровья и жизни граждан, а также для защиты суверенитета и целостности государства в плане предотвращения сепаратистских проявлений, провокаций и массовых беспорядков.