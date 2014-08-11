Из России обстреляли подразделение ВСУ в районе поселка Степановка

Российская сторона обстреляла подразделение Вооруженных сил Украины в районе поселка Степановка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Сегодня около 14 часов россияне обстреляли подразделение Вооруженных сил Украины в районе поселка Степановка, о котором мы уже говорили утром. Информация о последствиях обстрела в настоящее время отсутствует», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, боевики обстрелами из установок «Град» уничтожили село Степановка Донецкой области, в котором проживает более тысячи мирных жителей.

Фотогалерея "Российские "Грады" полностью уничтожили донецкое село Степановка"