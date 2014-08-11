Офицер Виктор Новицкий ценой собственной жизни спас раненого бойца
Во время выполнения боевых задач в зоне АТО погиб офицер Вооруженных Сил Украины из управления оперативного командования «Север» подполковник Виктор Новицкий.
Колонна военной техники во время перемещения по территории, которую временно контролируют сепаратисты, была обстреляна террористами из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Во время обстрела был ранен боец-контрактник одной из механизированных бригад. Несмотря на шквальный огонь противника, подполковник Виктор Новицкий успел оказать раненому первую медицинскую помощь и оттащить его в безопасное место. К сожалению, следующий снаряд оборвал жизнь самого героя.
Сегодня, 11 августа, построение военнослужащих управления оперативного командования «Север» начат минутой молчания.
Командование и личный состав управления оперативного командования «Север» выражает искреннее соболезнование родным и близким офицера, который с первых дней антитеррористической операции выполнял задачи в обозначенном районе, а во время последнего боя ценой собственной жизни спас боевого товарища.