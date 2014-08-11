Офицер Виктор Новицкий ценой собственной жизни спас раненого бойца

Колонна военной техники во время перемещения по территории, которую временно контролируют сепаратисты, была обстреляна террористами из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Во время обстрела был ранен боец-контрактник одной из механизированных бригад. Несмотря на шквальный огонь противника, подполковник Виктор Новицкий успел оказать раненому первую медицинскую помощь и оттащить его в безопасное место. К сожалению, следующий снаряд оборвал жизнь самого героя.

Сегодня, 11 августа, построение военнослужащих управления оперативного командования «Север» начат минутой молчания.

Командование и личный состав управления оперативного командования «Север» выражает искреннее соболезнование родным и близким офицера, который с первых дней антитеррористической операции выполнял задачи в обозначенном районе, а во время последнего боя ценой собственной жизни спас боевого товарища.