79-я бригада в полном составе вернулась домой

20:37, 08 августа 2014
Армия
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Полный состав 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины вернулся домой.

УНИАН

Об этом сообщает ТСН.

Десантники находились под обстрелом террористов более трех недель. 

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