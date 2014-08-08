79-я бригада в полном составе вернулась домой
20:37, 08 августа 2014Армия
18 0
Полный состав 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины вернулся домой.
Десантники вернулись домой / УНИАН
Об этом сообщает ТСН.
Десантники находились под обстрелом террористов более трех недель.
Читайте такжеНа Луганщине 80-я аэромобильная бригада уничтожила живую силу и вооружение боевиковВозле поселка Дьяково бойцов непрерывно обстреливали из систем залпового огня «Град» и тяжелой артиллерии.
На Николаевщину вернулся весь состав 79-й бригады
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter