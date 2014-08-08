79-я бригада в полном составе вернулась домой

Полный состав 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины вернулся домой.

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