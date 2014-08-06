24-я, 72-я и 79-я бригады уже более 20 дней заблокированы террористами - активист

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данная информация им получена непосредственно от самих военных из заблокированных частей.

Снегирев отметил, что чрезвычайно сложной остается ситуация с 79-й бригадой, которая размещена возле поселка Дьяково - уже почти двое суток с территории России непрерывно их обстреливают из систем залпового огня «Град» и тяжелой артиллерии.

«По информации, полученной от самих бойцов 79-й бригады, они несут потери, много раненых, которых невозможно вывезти для оказания медицинской помощи, ведь военные заблокированы террористами и подвергаются постоянным обстрелам, как со стороны России, так и со стороны террористов на территории Украины. Ситуация критическая и решение, относительно предоставления им подкрепления и помощи нужно принимать немедленно», - сказал Снегирев.

Он также сообщил, что неизвестной остается судьба подразделения 72-й бригады, которая в ночь с воскресенья на понедельник (с на 4 августа) пыталась прорваться и выйти из зоны обстрела российской артиллерии.

«По нашей информации бойцы 72-й бригады, героически сделали попытку прорыва и не сдались врагу. Но пока не получили никакой помощи и подкрепления от украинского командования. Они до сих пор находятся в окружении боевиков и профессиональных российских военных, которые действуют на территории Украины», - сказал Снегирев.

Кроме того, по словам Снегирева, в настоящее время наблюдается активизация российской артиллерии в районе места дислокации 24-й бригады из Львовщины.

Читайте такжеЗаблокированные в РФ бойцы 72-й бригады и пограничники объявили голодовку - журналист«Складывается такое впечатление, что российские военные изменили тактику и пытаются выбить заблокированные украинские бригады ВСУ, по одной. Сначала мощным артиллерийским атакам подвергли 72-ю бригаду. Теперь мощным атакам подвергают 79-ю бригаду, очевидно, с целью заставить их отойти на территорию Российской Федерации. Можем предположить, что следующей будет атака на остатки 24-й бригады», - объяснил Снегирев.

Читайте такжеВоенным в зоне АТО не хватает перевязочных пакетов, обезболивающих и противошоковых препаратовПри этом акцентировал, что «командованию ВСУ следует признать, что граница не контролируется, и для того, чтобы избежать жертв, срочно нужно принимать решение (о помощи заблокированным бригадам)».

В свою очередь, спикер АТО Алексей Дмитрашковский на просьбу корреспондента УНИАН прокомментировать данную информацию и ситуацию в данных частях, отметил, что по сегодняшним данным, были зафиксированы обстрелы 79-й и 24-й бригад, по 72-й – фактов обстрела не было.

«По 79-й бригаде – в 10.00 был обстрел, там без потерь, затем в 13.25 был обстрел «Градом» со стороны России, потери уточняются. Также 24-я бригада попала под обстрел «Града» в 9.30, но потерь нет. По 72-й бригаде – сегодня фактов обстрела не зафиксировано», - сказал Дмитрашковский.