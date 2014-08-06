В Латвию на лечение отправлены двое тяжелораненых в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА), согласно договоренностям между Днепропетровской ОГА и руководством Латвии раненых Ивана Решетника и Александра Чайковского бесплатно будут лечить в Университетской клинической больнице им. Паула Страдинга в Риге. Днепропетровская сторона, в частности, Всеукраинский фонд помощи защитникам Украины, взял на себя транспортировку. Самолет в Ригу не был предназначен для перевозки лежащих пассажиров, поэтому места переоборудовали. Сопровождает в Латвию раненых опытная анестезиологическая бригада Днепропетровской областной больницы им. Мечникова.

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Врачи оценили тяжесть состояния раненых, учли потребность в лечении за рубежом в лучших профильных клиниках, которые специализируются на восстановительной терапии травм позвоночника и спинного мозга, а также огнестрельных повреждений мягких тканей.

"Мы занимаемся налаживанием контактов с клиниками Израиля и Чехии. Готовятся документы на больных. Для их отправки на лечение за границу уже налажена система быстрого оформления заграничного паспорта и открытия визы в течение 3-4 суток", - рассказал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Святослав Олейник.