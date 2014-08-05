В морской авиационной бригаде состоялась очередная летная смена экипажей

По словам исполняющего обязанности командира бригады, со времени перебазирования военной части из Крыма на материковую Украину общий налет морских авиаторов составил более 600 часов, а средний налет на экипаж - почти 35 часов, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"В бригаде все летательные аппараты, которые находятся в строю, обеспечены экипажами. Мы способны выполнить любую задачу днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях", - отметил офицер.

В течение дня экипажи вертолетов Ка-27 отшлифовывали поисково-спасательные навыки на земле. В будущем, получив соответствующие допуски, летчики перейдут к более серьезным задачам в море и в сложных метеоусловиях. А на вертолете Ми-14 специалисты готовили молодого летчика в качестве командира экипажа.

В ближайших планах морских авиаторов - участие в международных учениях Sea Breeze-2014.