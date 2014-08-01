С территории РФ из минометов обстреляли позиции украинской армии на Луганщине

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«С 21.40 до 22.30 31.07.14 с территории России с расстояния около 8 км от линии границы с направления «Митякинское (РФ) – Югановка (Укр.)» (Луганская обл.) были обстреляны позиции ВСУ неподалеку от н.п. Новая Ольховая и Макаров. Осуществлено 50 минометных выстрелов», - говорится в сообщении.

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