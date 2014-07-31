Силы АТО уничтожили "Град" террористов в районе Суходольска
В районе Суходольска Луганской области силы АТО ответным огнем уничтожили систему залпового огня "Град", которой террористы обстреливали украинских военных.
Об этом сообщил председатель общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает Еспресо.TV.
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"В районе Суходольска ответным огнем уничтожена система залпового огня "Град", которая вела обстрел позиций сил АТО на границе", - отметил он.
Дмитрий Снегирев подчеркнул, что уничтожена одна из трех огневых точек, которые обнаружили украинские военные в этом районе.
Кроме того, по информации "Правой справы", происходит перегруппировка боевиков в направлении Суходольска. "Сейчас наблюдается перегруппировка боевиков из Молодогвардейска в Суходольск", - сообщил Дмитрий Снегирев и добавил, что "очевидно, будет либо прорыв, либо деблокада украинских войск на этом участке проведения АТО".