Силы АТО уничтожили "Град" террористов в районе Суходольска

Об этом сообщил председатель общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает Еспресо.TV.

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"В районе Суходольска ответным огнем уничтожена система залпового огня "Град", которая вела обстрел позиций сил АТО на границе", - отметил он.

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что уничтожена одна из трех огневых точек, которые обнаружили украинские военные в этом районе.

Кроме того, по информации "Правой справы", происходит перегруппировка боевиков в направлении Суходольска. "Сейчас наблюдается перегруппировка боевиков из Молодогвардейска в Суходольск", - сообщил Дмитрий Снегирев и добавил, что "очевидно, будет либо прорыв, либо деблокада украинских войск на этом участке проведения АТО".