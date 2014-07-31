Батальон "Ивано-Франковск" отправляется в зону АТО

По словам начальника управления МВД в Ивано-Франковской области Николая Семенишина, это батальон патрульной службы, основная задача которого - обеспечивать порядок на освобожденных от сепаратистов территориях. "Будут выполнять задачи в соответствии с Законом о терроризме", - отметил руководитель областной милиции, передает радио "Свобода".

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Батальон был сформирован более 2 месяцев назад, правоохранители прошли соответствующую подготовку.

"За всю историю Украины мы вели 20 войн за независимость и в ХХІ веке, на 23-м году независимости Украины, эта 21-я война за независимостьдолжна быть последней", - сказал заместитель министра внутренних дел Николай Величкович, который принял участие в торжествах принесения присяги.

В настоящее время в Украине создано около 30 таких батальонов патрульной службы.

Совет обороны Ивано-Франковской области приняла решение о выделении 260 тыс. грн для закупки бронежилетов IV класса защиты для батальона "Ивано-Франковск". Еще 300 тыс. грн будет выделено для дополнительного материально-технического обеспечения батальона Национальной гвардии.