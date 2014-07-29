Силы АТО восстановили контроль над поселком Новый Свет на Донетчине

Об этом заместитель руководителя по связям с общественностью спецбатальона «Азов» Игорь Мосийчук сообщил в Facebоok.

«Батальон «Азов» при поддержке военных взял город Новый Свет», - заявил он.

«Сегодня ночью и утром продолжались позиционные бои между батальоном «Азов», 39 батальоном территориальной обороны и группировкой террористов, которая находилась в городе Новый Свет», - добавил Мосийчук.

Он отметил, что «террористы применяли против сил АТО системы залпового огня «Град», минометы. В результате боя на эту минуту город Новый Свет находится под полным контролем батальона «Азов» и украинских военных. Колонна террористов вышла из города и маневрирует в окрестностях. Старобешевская ТЕС находится под контролем украинских силовиков».

«Потерь среди украинских военных, бойцов батальона «Азов» нет», - доложил Мосийчук.

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