Яценюк обещает сделать все для финансирования армии

Об этом Яценюк заявил 28 июля в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

"Я скажу откровенно, не скажу, что это будет нарушение закона, но я сделаю все, и меня меньше всего волнует, что мне будет рассказывать прокуратура и все остальные, для того, чтобы профинансировать армию, солдат, заправить танки, чтобы наши солдаты имели возможность защищать страну, даже без закона, варианта другого нет, и поставлю свою подпись под таким постановлением ", - сказал он.

Кроме этого, премьер заявил, что его заявление об отставке не было эмоциональным решением и он понимал последствия, но в той ситуации, которая сложилась на тот момент, в парламенте, он не видел другого выхода, как написать заявление об отставке.

"Распалась коалиция, я должен откровенно и публично заявить, что вообще не такой подход планировался, потому что было совершенно ясно, что если кто-то выйдет из коалиции и будут объявлены досрочные парламентские выборы, то практически невозможно заставить ни одного депутата проголосовать за непопулярные законопроекты", - сказал глава правительства.

По его словам, "было согласовано со всеми членами бывшей коалиции, ... все депутаты, которые были в коалиции, проголосуют за законопроекты, которые нужны стране".

"Был согласован подход, первое - мы голосуем за законопроекты. После этого мы договариваемся, что до момента избрания нового состава парламента прежняя коалиция будет поддерживать законы, которые надо будет принимать ... После длительной дискуссии, все согласовали, пожали руки. И как обычно происходит в украинской политике: я, как премьер-министр, узнал о распаде коалиции по телевизору", - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, 24 и 25 июля Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (относительно усовершенствования отдельных положений) (№4309), и законопроект о внесении изменений в некоторые законы по реформированию системы управления единой газотранспортной системой Украины (№4116).

В тот же день, 24 июля, Яценюк подал в отставку «в связи с распадом коалиции и блокировкой правительственных инициатив». Кабинет министров обнародовал распоряжение о назначении и.о. премьер-министра Украины вице-премьер-министра Владимира Гройсмана.

28 июля Яценюк заявил, что правительство повторно внесет в Верховную Раду все законопроекты, которые необходимы стране, - по изменениям в государственный бюджет и реформированию ГТС, и призывает депутатов поддержать их в четверг, 31 июля, во время внеочередного заседания.