Военно-медицинскому клиническому центру Ирпеня предоставили медоборудование

На мероприятии присутствовали директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны полковник медицинской службы Виталий Андронатий, начальник Национального университета обороны им. И. Черняховского генерал-лейтенант Василий Телелим, начальник Военно-медицинского клинического центра Ирпеня подполковник медицинской службы Андрей Ких, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Решение помочь военным медикам было принято на совместном заседании Ученого совета Национального университета обороны, Совета офицеров, Совета ветеранов и Женского совета университета.

"Очень важно помогать всем тем, кто сегодня с оружием в руках защищает независимость и целостность Украины, спокойствие нашего народа", - подчеркнул Василий Телелим. - Мы узнали, что коллегам из Ирпенского военного госпиталя необходима специализированная аппаратура для лечения раненых во время антитеррористической операции военнослужащих. Совместными усилиями и благодаря добровольным пожертвованиям офицеров университета нам удалось собрать необходимую сумму для покупки аппарата ускоренного заживления ран.

За время проведения АТО были ранены почти 1000 бойцов. Появилась потребность в вакуумно-терапевтических аппаратах. Но в госпиталях их недостаточно для лечения такого количества раненых. Поэтому подаренный Университетом обороны аппарат будет незаменимым.

Андрей Ких отметил, что до сегодняшнего дня в госпитале таких аппаратов было всего 2 - в травматологическом отделении. Их не хватает для лечения всех раненых. Подаренный аппарат отныне будет использоваться в хирургическом отделении.

Начальник Ирпенского военно-медицинского клинического центра поблагодарил представителей Университета за медицинское оборудование. "Мы будем делать все возможное, чтобы ребята быстрее встали на ноги и вернулись в строй", - сказал он.