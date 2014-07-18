За сутки боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО, 3 военных погибли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В течение суток незаконными вооруженными формированиями произведено 19 обстрелов блокпостов и позиций подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Луганск, Капитаново, Червонопартизанск, Мариновка, Смоляниново, Муратово, Роскошное, Кутейниково, Розовка, Авдеевка, Ильевка, Максимильяновка, Дмитровка, Новая Надежда, а также Луганский аэропорт», - сказал он.

«В результате ведения боевых действий за последние сутки погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины и один военнослужащий Национальной гвардии, 25 получили ранения. Ранены доставлены в медицинские заведения, им предоставлена необходимая медицинская помощь», - сообщил Лысенко.

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