НБУ передал военным медикам АТО инкассаторские бронированные машины

Об этом сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Виталий Андронатий, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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"С 1 августа БТР-4С (санитарный), который собран на базе БТР-4, будет проходить испытания. Если его примут на вооружение, в дальнейшем это даст возможность под прикрытием брони вывозить раненых с поля боя", - сообщил Виталий Андронатий.

По его словам, на днях Национальный банк Украины (НБУ) выделил военным инкассаторские бронированные машины. "Сейчас мы обустраиваем в них носилки, для того чтобы можно было безопасно, даже во время боя, вывозить раненых", - сказал Виталий Андронатий. " Дополнительно мы сейчас переоборудуем нашу специальную технику, которая была в запасах. Например, старые лаборатории, для того чтобы улучшить наш парк санитарной техники для перевозки раненых с поля боя", - сообщил он.

Виталий Андронатий рассказал, что существуют проблемы с заблокированностью подразделений и доставкой на места медикаментов. "Например, в Луганске террористами заблокирован аэродром. Там есть раненые. Мы подключили Красный крест, духовенство, для того чтобы нам помогли разблокировать эти районы и вывести раненых. Дополнительно тем же путем мы пополним запасы медикаментов в блокированных гарнизонах", - рассказал полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Он подчеркнул, что эвакуировать раненых военнослужащих помогает гордость военной медицины - реанимационно-операционный самолет Ан-26 "Вита". "Самолет фактически не садится на землю. Как только раненый военный попадает в Днепропетровский или Харьковский госпиталь, Ан-26 сразу забирает его в Киев для оказания более квалифицированной помощи. В столице предоставляется наиболее профессиональная квалифицированная медицинская помощь. Здесь проходят лечение все тяжелораненые, с которыми работает медицинская элита Украины. Мы проводим здесь консилиумы для того, чтобы максимально эффективно оказать медицинскую помощь", - подытожил Виталий Андронатий.